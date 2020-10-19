С 19 октября автовладельцы в России могут приобретать полис ОСАГО по новым правилам

С понедельника, 19 октября, автовладельцы могут покупать полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) как на официальном сайте страховой компании, так и через маркетплейс (финансовую платформу).
Такая возможность у российских водителей появится со вступлением в силу обновленного закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Стоимость полиса, рассчитанная через маркетплейс, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление комиссия не взимается. Специальная финансовая платформа сравнивает условия приобретения полиса ОСАГО в разных компаниях.
Центробанк РФ издал указ, который расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей.
До вступления в силу изменений стоимость страховки для водителей была практически одинаковой.