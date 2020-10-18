Умер мэр Ялты Иван Имгрунт

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18 октября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

гвоздики, фото: pixabay.com

Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений хронического заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 59 лет. 30 сентября его госпитализировали с пневмонией.

И.о. главы администрации Ялты Артем Мальцев сообщил, что Имгрунт проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной смерти мог стать тромбоз.

На странице Имгрунта в сети Facebook 5 часов назад размещено сообщение с поздравлением работникам дорожного хозяйства.

Иван Имгрунт возглавил администрацию Ялты в ноябре 2019 года.

Брат мэра Ливерпуля умер от коронавируса.