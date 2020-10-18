Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Театру "Золотое кольцо" грозит крупный штраф за нарушение масочного режима

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Театру
Фото: соцсети

Театр в Москве могут оштрафовать на 300 тыс.  руб. за зрителей без масок на концерте группы "На-На".

Театр "Золотое кольцо" в Москве могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы "На-На". Об этом сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров.

"Объединением адмимистративно-технических инспекций 17 октября проведен мониторинг соблюдения перчаточно-масочного режима во время проведения концерта группы "На-На" в театре "Золотое кольцо" по адресу: Тимирязевская ул., д. 17. В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений  администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений – гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски", - сказал Комаров.

Он уточнил, что за допущенные нарушения руководство театра будет приглашено в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. "За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток", - добавил Комаров.

ГБ

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью