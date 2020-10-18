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18 октября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Театр в Москве могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за зрителей без масок на концерте группы "На-На".

Театр "Золотое кольцо" в Москве могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы "На-На". Об этом сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров.

"Объединением адмимистративно-технических инспекций 17 октября проведен мониторинг соблюдения перчаточно-масочного режима во время проведения концерта группы "На-На" в театре "Золотое кольцо" по адресу: Тимирязевская ул., д. 17. В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений – гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски", - сказал Комаров.

Он уточнил, что за допущенные нарушения руководство театра будет приглашено в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. "За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток", - добавил Комаров.