В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

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18 октября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ночь на воскресенье, 18 октября, в Москве выпало более 15 процентов месячной нормы осадков. Соответствующую информацию предоставил сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, согласно данным на 6 утра, в столице России выпало 10 миллиметров осадков, что составило 17 процентов от месячной нормы.

Михаил Леус также уточнил, что в Московской области минувшей ночью местами выпало до 17 миллиметров осадков. Кроме того, снег был зафиксирован на метеостанциях Дмитрова, Волоколамска, Шереметьево и Домодедово.