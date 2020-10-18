Россияне в ходе опроса рассказали, по каким причинам чаще всего опаздывали на самолет
18 октября 2020, 11:42[ «Аргументы Недели» ]
Граждане России в рамках опроса рассказали, опаздывали ли они когда-нибудь на рейс, а также поведали, по каким причинам это произошло. Ответы респондентов имеются в распоряжении журналистов.
Согласно данным опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip и поступившего в распоряжение RT, 27% респондентов опаздывали на самолет, причем 9% из них уточнили, что это были единичные случаи, а остальные попадали в такую ситуацию больше одного раза.
Наиболее частой причиной опоздания в аэропорт опрошенные назвали пробки (ее указали 48% участников исследования). 14% признались, что проспали рейс, 9,5% просто забывали о грядущем путешествии, а 7% путали время или дату перелета.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.