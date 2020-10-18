Россияне в ходе опроса рассказали, по каким причинам чаще всего опаздывали на самолет

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18 октября 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, pixabay.com

Граждане России в рамках опроса рассказали, опаздывали ли они когда-нибудь на рейс, а также поведали, по каким причинам это произошло. Ответы респондентов имеются в распоряжении журналистов.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip и поступившего в распоряжение RT, 27% респондентов опаздывали на самолет, причем 9% из них уточнили, что это были единичные случаи, а остальные попадали в такую ситуацию больше одного раза.

Наиболее частой причиной опоздания в аэропорт опрошенные назвали пробки (ее указали 48% участников исследования). 14% признались, что проспали рейс, 9,5% просто забывали о грядущем путешествии, а 7% путали время или дату перелета.