В Хабаровский край прибудет допкомплект для тестов на ковид

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дополнительный комплекс оборудования для проведения исследований на коронавирус приобретут в Хабаровском крае, чтобы увеличить вдвое число тестов методом ПЦР.

Из резервного фонда региона на закупку оборудования выделено более 9 млн рублей. Новый комплекс будет поставлен в КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» в Комсомольске-на-Амуре.

По словам главного врача учреждения Ольги Паньковой, работа с поставщиками уже проведена. Комплекс зарезервирован на складах в другом субъекте РФ. Панькова отметила, что это новое оборудование крайне необходимо, «учитывая обстановку по коронавирусу».

Отметим, что ранее в комсомольском медучреждении не проводились исследования методом ПЦР.

- На новом оборудовании мы сможем проводить до 400 исследований в день, - уточнила Панькова.

Такие тесты, напомним, делаются не только для постановки диагноза, но и для выписки из стационаров.