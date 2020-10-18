Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,1 млн человек
18 октября 2020, 11:29[ «Аргументы Недели» ]
Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло в пятницу 1 100 364 человека. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации властей стран мира.
По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 39 068 667 человек. Выздоровели 26 950 302 заразившихся. Больше всего случаев смерти зафиксировано в США (217 987). Далее следуют Бразилия (152 460) и Индия (112 161).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения, выздоровели 1 056 582 человека, умерли 23 723.
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