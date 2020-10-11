Вкалывают роботы – счастлив ли человек?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 октября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

«Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек» - распевал герой фильма «Приключения Электроника», явно считая, что поёт о чём-то хорошем. Но вряд ли он догадывался, что подобная «остановка бега», вызванная стремительным развитием искусственного интеллекта и прочих информационных технологий, станет объективной реальностью уже через несколько десятилетий, только вот счастье человечеству вряд ли принесёт.

Роботизация нашей жизни уже давно превзошла самые смелые выдумки фантастов. В разных странах мира сегодня трудятся роботы-священники, роботы-стриптизёры, сортировщики мусора и курьеры, маркетологи и менеджеры, роботы-солдаты и даже роботы-судьи. Журнал «National Geographic» не так давно писал о роботах с искусственными руками, где гибкость пальцев не уступает человеческим – а это значит, что скоро мы услышим, к примеру, о роботах-хирургах, выполняющих виртуозные операции. Повсеместно искусственный интеллект стремительно доказывает свое равенство с естественным – точнее, даже не равенство, а очевидное превосходство.

Алгоритмы, изначально созданные людьми, совершенствуются и заменяют человека всё в большем числе сфер нашей жизни. Сначала люди радуются («позабыты хлопоты, остановлен бег»), потом начинают настораживаться и задумываться, ведь существование человека во все времена было невозможно без труда и конкуренции… Но не исключено, что в тот момент, когда человечество дозреет до понимания «того, куда мы идём», окажется, что человек в прямом смысле остался на обочине – и экономики, где гораздо дешевле будет использовать алгоритмы, и даже традиционных «человеческих» сфер деятельности вроде судопроизводства, преподавания, медицины и всего остального.

Поклонникам современных технологий эта книга точно будет полезна как минимум для того, чтобы перестать идеализировать и романтизировать «цифровую революцию» и задуматься об иных, порой весьма зловещих ее сторонах. При этом книга – далеко не только о «цифре» и роботах. В ней на реальных исторических примерах показан тот путь, по которому человек пришёл к осознанию себя «венцом творения» - и почему этот «титул» уже сейчас постепенно превращается в ничто. Словом, книга обязательна к прочтению всем, кто может читать между строк, не боится смотреть в будущее, которое во многом предопределено, и готов честно о нем говорить.