Закон и порядок, гласность в деле

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23 сентября 2020, 06:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Семенов ]

Фото: соцсети

10 августа 2020 года исполнилось 10 лет с того момента, как в Краснодарском крае появилась юридическая компания «Золотое правило». Одна из особенностей этого проекта в том, что она активно сотрудничает со средствами массовой информации регионального и федерального уровней. Причем сотрудничество это идет в двух направлениях – репортеры следят за судебными процессами, которые ведут юристы, иногда параллельно проводят журналистские расследования, а юристы помогают им соблюдать букву закона при публикации материалов. И в случае необходимости защищают интересы СМИ в ходе проверок органами власти и в судах.

«Золотое правило» – партнер «Аргументов недели» и представитель редакции в Краснодарском крае. Юристы компании уже не первый год оказывают читателям газеты юридическую поддержку. И даже в самых сложных ситуациях помогают вместе с «АН» восстановить справедливость.

В результате командой «Золотого правила» наработана уникальная компетенция – представлять интересы доверителей по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации. О том, каково оно – обеспечивать интересы СМИ и вести громкие судебные дела в арбитраже, мы поговорили с адвокатом, кандидатом юридических наук, автором книги «Право быть другим», наставником и «матерью» юридической компании «Золотое правило» Инной Арендаренко.

- Вы и юридическая команда, которую возглавляет ваш супруг, ведете громкие судебные споры. Заметки о них часто появляются в прессе. Скажите, как помогает или, может, наоборот мешает внимание прессы к судебным делам? Можно ли считать группу компаний, которой владеет Ваша семья, симбиозом, направленным на решение одной задачи?

- Когда 10 лет назад мы с супругом начинали свой путь в юридическом и медиабизнесе, не было цели создать симбиоз СМИ и юридической компании. Речи не шло даже о том, чтобы использовать возможности одного направления для усиления другого. Мы просто хотели реализовать свой потенциал, знания и опыт в тех профессиональных областях, где это можно было сделать максимально эффективно. Причем каждый в своем. Сегодня это разделение мы по-прежнему четко соблюдаем.

На практике за решением юридических проблем стали обращаться люди, чьи истории, несмотря на правильно избранный юридический путь, не решались. Органы власти, от которых зависел поворот событий, будто не слышали их просьб, молитв, криков.

Благо, что есть средства массовой информации, которые несут не только просветительскую, информационную миссию, но могут являться и эффективной площадкой для диалога между человеком, предпринимателем и властью. Публикации в СМИ органы власти проигнорировать уже не могут, есть обязанность должностных лиц не только проверять сообщения прессы, но и реагировать на них.

Была и другая сторона - в газету обращались люди, убежденные в том, что именно публичность даст им возможность решить проблему. И когда наши журналисты погружались в ситуацию, они понимали, что есть юридические нестыковки, что адвокаты заявителей не слишком убедительны.

В этом случае журналисты могут просить о помощи в оценке правовой эффективности защиты экспертов юридической компании «Золотое правило» и ее партнеров - адвокатов. И надо сказать, что очень часто корень проблем скрывался в неверном выборе способа защиты, в недостаточной глубине и смелости юристов, которые были задействованы доверителем на момент обращения. Часто экспертам «Золотого правила» приходилось составлять новую дорожную карту и затем реализовывать ее. Так клиент получал необходимый ему результат.

- Если можно, расскажите поподробнее о таких историях?

- Помнится, в СМИ обратилась женщина-предприниматель, которая уже успела к тому моменту «сломать все копья» в борьбе со своим влиятельным оппонентом. Они погрязли в судах и спорах. Точка невозврата в отношениях и переговорном процессе казалась давно пройденной. В томах судебных разбирательств пришлось докапываться до сути. А суть оказалась в том, что всего-навсего женщине нужно было, чтобы бывший партнер вернул деньги, в идеале со штрафными санкциями, и начать новую жизнь без него.

Доказательства оплаты у нее были, доказательства вложений в ремонт нового помещения - тоже. Но почему-то юрист, работавший над делом, вместо того чтобы просто взыскать деньги, пытался оспорить договор, писал в правоохранительные органы заявления о мошенничестве. И пока шли все эти разбирательства, срок исковой давности на подачу заявления о взыскании денег таял на глазах. Доверительница боялась, что может получить решение суда, но деньги не вернуть. И часто подобный страх заставляет неопытных в юриспруденции людей упускать время, необходимое для принятия важных решений.

В итоге женщина обратилась в СМИ, желая огласки, а вместо этого получила юридическую защиту: юристы «Золотого правила» подали иск, наложили обеспечительные меры на имущество должника, добились победы в суде, и через несколько месяцев решение Фемиды в пользу клиента было уже исполнено. Человек три года не спал из-за этой проблемы, она буквально разрушала его прежде нормальную жизнь. А решилась проблема выполнением простых для профессионала юридических действий.

- Расскажите о случаях, когда, наоборот, ситуацию удалось решить благодаря СМИ.

- Были ситуации, когда за счет того, что дело оказывалось у всех на виду, удавалось добиться глубокого и обстоятельного рассмотрения позиций обеих сторон, причем строго по букве закона.

Так, благодаря уполномоченному по правам предпринимателей в Краснодарском крае Игорю Якимчику, мы добились диалога с более чем двумя десятками предпринимателей, имевших бизнес в Сукко. К ним были предъявлены иски о сносе кафе, гостиниц, других коммерческих помещений, потому что детский лагерь «Смена», а вернее его прошлое руководство, решило, что 20 лет назад предприниматели незаконно построили свои объекты по границе земельного участка. Развернулась битва. К моменту нашего включения в процесс несколько предпринимателей оказались в апелляции с решениями о сносе. Те, кто доверились нам, были пока только в начале пути, но в крайне серьезной ситуации.

СМИ широко освещали эту острую ситуацию в газетах и на интернет-ресурсах, направляли запросы в органы власти с призывом учесть интересы людей, бизнес которых оказался под угрозой. И одновременно сильнейшие юристы компании «Золотое правило» под руководством Светланы Махненко выстраивали победную юридическую позицию. В итоге мы выиграли все инстанции, каждая из которых превратилась в настоящее поле битвы. И каждый раз работали, как с нуля. Но мы доказали, что закон есть, что он один для всех, даже когда на стороне оппонента очень мощные представители государственной власти.

Дальше больше - в деле, которое также попало в поле зрения СМИ, я как адвокат, и юристы «Золотого правила» добились победы в Верховном суде РФ, где предприниматель оспаривал решение о продаже его имущества с публичных торгов. Апелляция, несмотря на верное и справедливое решение первой инстанции, основанное на судебной экспертизе, решила продать коммерческое помещение с узаконенной перепланировкой с публичных торгов! Нонсенс! Нарушение конституционных прав. Десятки публикаций, обращения в Верховный суд, огромная работа, но в результате - выцарапанная победа, очень важный результат для нашего доверителя. И таких случаев в моей личной практике и в истории «Золотого правила» за 10 лет очень много.

- Можно ли говорить о каком-то особом подходе, принятом в вашей компании?

- Наш подход строится на том, что своих дел мы не проигрываем. А наши клиенты - это наши «свои». Я готова обнять каждого доверителя, каждого партнера, который понимает ценность такого подхода. Сегодня уже мы выбираем с кем работать, нам никто не звонит по рекламным объявлениям, нас находят сами, нас рекомендуют.

Мы не злоупотребляем своим ресурсом никогда. Это наша принципиальная с супругом позиция. Наши семь СМИ сотрудничают с десятками адвокатов и юристов. Наших юристов привлекают другие адвокаты и компании, в которых есть собственный юридический штат. Особенно, когда дело касается узких тем, требующих экспертных знаний в конкретной области. А у нас эти знания в полном порядке, у нас лучшие специалисты в инвестиционных отношениях и партнерствах, банкротстве, корпоративных спорах, антимонопольном законодательстве, защите деловой репутации, земельных вопросах и так далее. Основные клиенты юридической компании сегодня это строители и инвесторы, которые выбирают самых компетентных и боевых для ведения своих дел.

- Есть ли какие-то сложные для прессы темы в вашей совместной работе?

- Сложности могут возникать, когда журналистов привлекают адвокаты, занимающиеся уголовными делами. Тут много боли и отчаяния. Бывают попытки манипуляции, но часто вмешательство прессы в такие вопросы заставляет правоохранителей выйти из привычного обвинительного уклона и рассмотреть все стороны произошедшего. Услышать позиции всех участников уголовного процесса.

- Острые публикации порой вызывают неудовольствие со стороны тех, кто в них упомянут. Будь то физическое лицо или представители бизнеса. Как решаются вопросы подобного рода?

- У юридической компании «Золотое правило» есть особенная юридическая специализация, связанная со СМИ, - это защита деловой репутации. Это направление ведет лично руководитель отдела судебной защиты, блестящий юрист - Светлана Махненко. Конечно, почти всегда есть недовольные публикациями. Но! Журналисты супруга никогда не публикуют недостоверных сведений. По каждой статье они проводят расследование, изучают документы, запрашивают дополнительные данные, разговаривают с очевидцами. Только потом формируют материал. В форме утверждений публикуются исключительно проверенные факты. Есть место и мнению автора, но базируется оно на кропотливом исследовании. Ни один материал не выходит без согласования и проверки юриста. С каждой претензией издание, где был опубликован материал, работает индивидуально. Если что-то будет пропущено или неверно изложено, мы всегда готовы отреагировать в соответствии с законом о СМИ. Предоставить право на ответ, например. Ну а если журналисты оказываются в суде, их результативно защищают юристы «Золотого правила» и компетентные адвокаты.

Сейчас при решении подобных спорных ситуаций суды запрашивают лингвистическую экспертизу. Обычно она плюс доказательства достоверности изложенных сведений ставят точку во всех вопросах. Такой подход позволяет главным редакторам наших изданий обеспечивать свободу слова и гласность.

Конечно, материалы журналистских расследований могут быть жесткими и не нравиться «героям». Тем не менее, изобличения на пустом месте не берутся, это следствие токсичного и незаконного пути, выбранного этими персонажами. Если же ситуация неоднозначна, то журналист не будет ее расписывать, он просто даст слово тому, кто хочет высказаться, и опубликует его слова, как мнение.

- Как в целом, на ваш взгляд, сегодня обстоят дела с защитой деловой репутации?

- Подобных исков становится все больше, в том числе и в моей практике. Причем, я защищаю не только СМИ, но и тех, кого они обидели. Сейчас появился еще один тренд - защита деловой репутации, защита от клеветы, распространенной в интернете изданиями, не имеющими регистрации средства массовой информации, а также блогерами. Там иные правила, там «Закон о СМИ» не работает.

Лично у меня, как у адвоката, часто происходят беседы с доверителями, которые недовольны опубликованной о них и об их компаниях информацией. Они требуют активных действий, борьбы и крови! Помимо юридической экспертизы на предмет достоверности, формы изложения, в таких делах я помогаю выстраивать и просчитывать тактику борьбы «до победного конца». Чтобы мой доверитель понимал сроки, затраты и главное - результат, который он сможет получить в итоге. Ведь зачастую в конце пути ждет лишь моральное удовлетворение от признания недостоверными сведений, которое будет содержаться в решении суда. А также то, что суд обяжет сайт удалить эти сведения или опубликовать опровержение. В восьми из десяти случаев доверители, понимая сложность и неоднозначность пути, серьезно задумываются, нужна ли им эта война. Если нужна, действуем. Если нет, забываем и направляем усилия на созидание и рост бизнеса.