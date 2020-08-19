В Москве банки продолжают кредитовать бизнес без ограничений по отраслям

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19 августа 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-президент ПСБ банка Александр Чернощекин, фото соцсети

Банки продолжают выдавать кредиты столичным бизнесменам из индустрии красоты, пострадавшим во время действовавших в Москве ограничительных мер. Об этом заявил вице-президент ПСБ банка Александр Чернощекин.

«Банк продолжает кредитовать сферу услуг, включая индустрию красоты. Ограничений по отрасли нет, при принятии решения мы ориентируемся на финансы конкретной компании» – сказал Чернощекин.

Ранее beauty-омбудсмен Нина Литвинова заявила, что индустрия красоты в Москве столкнулась со сложностями в получении банковских кредитов. По ее словам, чаще всего эта проблема возникает у индивидуальных предпринимателей, которые в целом испытывают сложности с оформлением документов.

В свою очередь экономический обозреватель Дмитрий Лекух напомнил, что процедура получения кредита для предпринимателей со стороны банка была не самой простой и до возникновения кризиса, связанного с коронавирусом COVID-19. Индивидуальным предпринимателям и организация всегда было необходимо обосновывать свою платежеспособность. Сейчас, по словам эксперта, этот тренд стал жестче на фоне реально реализуемых федеральных и столичных программ.

«Но вот что точно нельзя делать – это перекладывать всю ответственность за развитие бизнеса исключительно на кредитующие организации. И вряд ли можно говорить о предвзятости к организациям из конкретной отрасли, все компании живут в условиях постковидной экономики. Предпринимателям необходимо адаптироваться к текущим условиям и соответствовать новым требованиям, которые диктует рынок», – подчеркнул Лекух.