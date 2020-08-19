В Костромской области два человека пострадали в результате хлопка бытового газа

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Костромской области в одном из домов произошел хлопок бытового газа. В результате пострадали два человека. Три дома в дачном кооперативе после данного инцидента пришлось отключить от электричества.

Обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Также сообщается, что причиной хлопка могло стать неосторожное обращение с газовой плитой.