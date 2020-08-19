Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Как письмо Трампа Путину сыграло с американским президентом злую шутку

, 17:12 [ «Аргументы Недели», ] Источник: https://t.me/weshallovercomb/2385

Как письмо Трампа Путину сыграло с американским президентом злую шутку
Pixabay

Письмо вошло в отчет расследования Сената о вмешательстве России в выборы, опубликованный во вторник.

Отчет, который поддержали республиканцы, подтвердил факт вмешательства России в выборы с целью помочь избраться Трампу и связи членов его штаба с российскими разведчиками и людьми, близкими к Кремлю.

«Дорогой Президент Владимир Путин! Поздравляю с тем, что журнал Times назвал вас человеком года, что вы безусловно заслужили. Как вы наверно слышали, я ваш большой поклонник. Берегите себя. С наилучшими пожеланиями, Дональд Трамп». Такое письмо Дональд Трамп написал Путину в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года.

В том числе и из-за этого, республиканцы пришли к выводу, что русские пытались воспользоваться неопытностью сотрудников штаба Трампа, но отчет также подтверждает, что некоторые члены штаба Трампа и люди из его окружения были открыты для соискания помощи со стороны России. 

В мире

Экс-замминистра обороны ФРГ назвал Белоруссию последней преградой на пути НАТО к России

Экс-замминистра обороны ФРГ назвал Белоруссию последней преградой на пути НАТО к России

Белоруссия представляет собой последнюю преграду на пути Североатлантического альянса к границам Российской Федерации. Такую зрения высказал Вилли Виммер, бывший заместитель министра обороны ФРГ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью