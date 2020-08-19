Как письмо Трампа Путину сыграло с американским президентом злую шутку

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19 августа 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: https://t.me/weshallovercomb/2385

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Письмо вошло в отчет расследования Сената о вмешательстве России в выборы, опубликованный во вторник.

Отчет, который поддержали республиканцы, подтвердил факт вмешательства России в выборы с целью помочь избраться Трампу и связи членов его штаба с российскими разведчиками и людьми, близкими к Кремлю.

«Дорогой Президент Владимир Путин! Поздравляю с тем, что журнал Times назвал вас человеком года, что вы безусловно заслужили. Как вы наверно слышали, я ваш большой поклонник. Берегите себя. С наилучшими пожеланиями, Дональд Трамп». Такое письмо Дональд Трамп написал Путину в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года.

В том числе и из-за этого, республиканцы пришли к выводу, что русские пытались воспользоваться неопытностью сотрудников штаба Трампа, но отчет также подтверждает, что некоторые члены штаба Трампа и люди из его окружения были открыты для соискания помощи со стороны России.