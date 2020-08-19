Депутаты ЗСК обсудили вопрос подготовки к отопительному сезону

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19 августа 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте по поручению спикера Юрия Бурлачко на расширенном заседании комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства обсудили, как идет подготовка региона к отопительному сезону.

Заседание в режиме видео-конференц-связи провел председатель комитета Владимир Чепель. В обсуждении повестки дня приняли участие секретарь комитета Павел Соколенко, член комитета Вячеслав Сбитнев, заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Киселев, руководитель региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов региона Сергей Милованов, главы муниципальных образований, представители теплоэнергетических и снабжающих организаций.

Открывая совещание, Владимир Чепель отметил, что поводом для его проведения стало обращение в адрес председателя ЗСК руководства «Газпром межрегионгаз Краснодар», в котором представлена информация о задолженности теплоснабжающих организаций за поставленное топливо.

— По имеющимся данным, задолженность перед компанией продолжает расти. При этом региональному министерству ТЭК необходимо проводить работу в данном направлении, чтобы впоследствии избежать введения ограничений со стороны снабжающей организации, — сказал Владимир Чепель.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Киселев, в свою очередь, сказал, что сегодня подготовка к отопительному сезону в крае ведется активною. Все мероприятия планируется завершить к 1 октября. Им было отмечено, что за последние 3-4 года была проделана работа по модернизации теплосетей. Это сократило потери и, следовательно, привело к снижению в феврале-марте 2020 года общей задолженности теплоснабжающих предприятий.

Однако, по словам замминистра, ситуация усугубилась в связи с введением в регионе ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции: снизился уровень дохода как граждан, так и снабжающих организаций. В связи с этим ведомство ходатайствовало против введения ограничений на поставку газа со стороны «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Депутаты ЗСК ходатайство поддержали и призвали министерство ТЭК и ЖКХ во взаимодействии с муниципальными образованиями активней проводить работу по недопущению роста задолженности перед поставщиком топлива.