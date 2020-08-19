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В Серпухове врачи восстановили голень мальчику, который попал в ДТП

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Серпухове врачи восстановили голень мальчику, который попал в ДТП
фото: pixabey

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы восстановили голень мальчику, который попал в серьезную дорожную аварию в Серпухове, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Как рассказали в ведомстве, в учреждение в тяжелом состоянии поступил ребенок, которого сбила машина. Мальчик нарушил правила перехода, начав обходить автобус спереди, и попал под колеса автомобиля, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". 

Врачи диагностировали мальчику тяжелый перелом голени, травму головы и множественные ссадины. Было принято решение об операции. Хирурги провели ребенку репозицию отломков костей голени. Медики отметили, что две недели уйдет на стационарное лечение, а через полгода можно будет удалить металлоконструкции.

ЕСт

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