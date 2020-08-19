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19 августа 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Сочи туристы устроили массовую драку. Инцидент произошел на одной из сочинских турбаз. Толпа мужчин и девушек в купальниках начали выяснять отношения возле детской площадки.

Шокированные происходящим очевидцы в связи с этим были вынуждены увести подростков подальше от эпицентра побоища. Неизвестно, что стало причиной драки. По факту случившегося будет организована проверка.