19 августа 2020, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
В Сочи туристы устроили массовую драку. Инцидент произошел на одной из сочинских турбаз. Толпа мужчин и девушек в купальниках начали выяснять отношения возле детской площадки.
Шокированные происходящим очевидцы в связи с этим были вынуждены увести подростков подальше от эпицентра побоища. Неизвестно, что стало причиной драки. По факту случившегося будет организована проверка.
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