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В Сочи туристы устроили массовую драку

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Сочи туристы устроили массовую драку
фото: pixabey

В Сочи туристы устроили массовую драку. Инцидент произошел на одной из сочинских турбаз. Толпа мужчин и девушек в купальниках начали выяснять отношения возле детской площадки. 

Шокированные происходящим очевидцы в связи с этим были вынуждены увести подростков подальше от эпицентра побоища. Неизвестно, что стало причиной драки. По факту случившегося будет организована проверка.

ЕСт

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