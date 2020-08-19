В региональном оргкомитете «Наша Победа» подвели текущие итоги празднования 75-летия Победы

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19 августа 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Региональный оргкомитет «Наша Победа» подвел промежуточные итоги празднования 75-летия Победы. Об этом журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба МГРО партии «Единая Россия».

«2020-й - это год 75-летия Победы нашей страны над фашизмом. Это Год памяти и славы. И хотя самая главная дата юбилейного года - 9 Мая - выпала на разгар пандемии коронавируса, оргкомитету празднования удалось не сбиться с темпа, но нарастить масштабы работ», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель оргкомитета, секретарь московского реготделения «Единой России» Андрей Метельский, слова которого цитирует пресс-служба, в Москве уже реализованы сотни акций, посвященных Году памяти и славы.

«Например, «Звонок ветерану», «Викторина Победы», онлайн-трансляция спектакля «Молодая гвардия». Москвичи размещали праздничные рисунки на окнах домов, вывешивали флаги. Даже акцию «Бессмертный полк» нам удалось вопреки самоизоляции провести успешно в онлайн-формате. Но я хочу отметить, что после 9 Мая мы не закончили работу. Поэтому, коллеги, прошу не расслабляться: впереди еще очень насыщенный план действий», - сказал Андрей Метельский.

В ближайших планах оргкомитета - проведение ежегодной акции «Диктант Победы».

Как сказал, в свою очередь, журналистам Агентства городских новостей «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, координатор федерального проекта «Историческая память» по Москве Евгений Герасимов, «Диктант Победы» пройдет в 56 странах мира.

«В прошлом году «Диктант Победы» прошел в 21 стране мира. Формат оригинальной просветительской акции предложил председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин. Акция охватила почти 1,4 тыс. площадок и привлекла внимание свыше 150 тыс. участников. Однако в этом году уже ясно, что «Диктант» пройдет с еще большим охватом. О планах открыть свои площадки заявили 56 стран, а всего будет более 7,5 тыс. площадок и более полумиллиона участников», - сказал Евгений Герасимов.

Парламентарий сообщил, что 3 сентября в Москве «Диктант Победы» проведут на 162 площадках, отметив, что в 2019 году было только пять. Ответить на 25 вопросов теста смогут жители всех районов столицы. Согласно постановлению Минпросвещения РФ, результаты «Диктанта» будут учитывать при поступлении абитуриентов в вузы - это даст дополнительный балл.

«Очень важно заинтересовать людей историей нашей Победы. Поэтому «Диктант» решено проводить в интересных местах столицы. Например, я благодарен руководству центра океанографии «Москвариум» и музея народных промыслов «Кремль в Измайлово» за предоставленную возможность провести «Диктант Победы». Уже с сегодняшнего дня на сайте диктантпобеды.рф любой желающий имеет возможность зарегистрироваться для участия в акции и выбрать наиболее удобную площадку. А 3 сентября с 12:00 ждем участников на «Диктанте Победы». Обещаю, будет интересно!», - подытожил Евгений Герасимов.