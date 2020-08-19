В Калининграде в течение трех лет закроют сорок угольных котельных
19 августа 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
В Калининграде в течение трех лет закроют 30 из 40 угольных котельных, которые все еще используют для отопления города.Власти обещают закрыть четыре из них уже в этом году, а в ближайшие два года перестанут коптить около 20 действующих кочегарок.
Отказ от угля не только улучшит эффективность домового отопления, но и благоприятно отразится на экологии. Обновление заметят и жители домов, которые были завязаны на школьных котельных. Последние в период каникул работали менее интенсивно, поэтому люди зимой мерзли в домах, передает мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов Максим Матвиенко.
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