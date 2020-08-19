Собянин осмотрел новую школу на 900 мест в столичном районе Северный

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19 августа 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание рассчитанной на 900 учеников школы №2044 в районе Северный, которую планируют открыть к 1 сентября. Новое здание школы находится по адресу: Долгопрудная аллея, д. 16.

«Строители немного запоздали. Это связано с пандемией, со всеми ограничениями, но обещают закончить, чтобы вы 1 сентября уже в эту школу пошли. Она в принципе вся готова. Идет оформление документации, пуско-наладочные работы. Школа самая большая в поселке Северном и самая современная, оснащенная всем необходимым: два спортивных зала, актовый зал, библиотека. Надеюсь, что все будет нормально», - сказал Сергей Собянин в ходе общения с жителями района, чьи дети 1 сентября пойдут учиться в новую школу.

Он добавил, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию, власти города будут стараться сделать так, чтобы школьное обучение проходило в обычном режиме.

«Будем стараться, чтобы дети учились в школе так, как положено», - сказал мэр.

В ходе общения с местными жителями Сергей Собянин также рассказал о благоустройстве района Северный и планах по его развитию.

«Поселок Северный неплохо развивается в последние годы. Достаточно активное развитие и транспортной коммуникации: дорога, эстакада, МЦД. Достраивается «Долгопрудная» (станция МЦД-1). «Новодачная» построена и введена - вокзал по сути дела. Железнодорожники обещают до конца года тоже ее (станцию «Долгопрудная») достроить. По сути дела будет как станция метро. Подвижной состав обновили на МЦД-1, ну и строим метрополитен сюда. Программа реновации тоже развивается», - отметил Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство нового здания на 900 мест было начато в апреле 2018 года. Финансирование строительства осуществлено за счет бюджета города. Здание переменной этажности - два-четыре этажа, возведено по индивидуальному проекту. Помимо стандартных кабинетов в блоке начальных классов будут открыты кабинеты труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства и природы, иностранного языка, а также игровые для групп продленного дня. В блоке основной и старшей школы предусмотрены учебные кабинеты иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, технического черчения и рисования, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами.

В здании обустроены студия хореографии, тренажерный зал, кабинет для проведения занятий по музыке и пению, библиотека и медиатека. Кроме того, созданы специальные помещения для дополнительного образования: юннатско-биологической деятельности, изобразительного искусства, фото-киностудия, кабинет 3D-моделирования и прототипирования, кабинет робототехники.

В материалах также сообщается, что всего в 2020 году – с учетом уже завершенного строительства - в Москве планируется построить около 40 новых школ и детских садов.

Район Северный расположен за МКАД вдоль Дмитровского шоссе – граничит с подмосковным городом Долгопрудным и московскими районами Дмитровский и Лианозово. Уже сегодня в Северном проживают 38,7 тыс. человек. Благодаря активному жилищному строительству в ближайшие годы число жителей значительно возрастёт, и потому важнейшей задачей Правительства Москвы является обеспечение комфортных условий проживания для новосёлов.

В этих целях за последние годы была проведена реконструкция Дмитровского шоссе от МКАД до границ с Московской областью. Построены либо реконструированы многочисленные местные улицы и проезды, включая дорогу вдоль Савеловского направления МЖД, которая стала дублёром Дмитровского шоссе.

Открытие наземного метро МЦД-1 значительно облегчило и удешевило поездки в центр города. В июле была завершена реконструкция станции "Новодачная". До конца 2020 г. планируется завершить аналогичные работы на "Долгопрудной". Ещё через несколько лет в Северный придет классическое метро.

Социальную сферу района пополнили 3 новые школы, 5 детских садов, детско-взрослая поликлиника и подстанция Скорой помощи. До конца 2020 г. планируется завершить капитальный ремонт Дома культуры "Северный". Ведется строительство Центра социального обслуживания.