Волгоградских школьников 1 сентября сразу разведут по классам

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19 августа 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Андрей Бочаров. Фото: сайт администрации ВО.

В Волгоградской области с 1 сентября возобновят работу в привычном режиме не только школы, но и детские сады, кружки и секции.

В региональном оперштабе отметили, что открытие состоится только при соблюдении требований Роспотребнадзора.

По решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, школьники начнут учебный год без торжественных линеек – 1 сентября детей сразу разведут по классам.

В это же день в области начнут принимать посетителей физкультурно-оздоровительные комплексы, а также закрытые плавательные бассейны, функционирующие при ФОКах или гостиничных комплексах.