Жителей Кубани приглашают принять участие во Всероссийской акции «Крылья ангела»

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19 августа 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: многодетные-семьи.рф

Акция «Крылья ангела» пройдет в Краснодарском крае 27 ноября в преддверии Дня матери. Дети будут рисовать в храмах, студиях творчества и школах художеств своего ангела-хранителя, воплощением которого для многих является мама. Амбассадором акции является заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

В рамках акции пройдет всероссийский конкурс «Крылья ангела», в котором сможет принять участие каждый ребенок. Для этого необходимо до 1 октября 2020 года нарисовать своего ангела-хранителя, выложить фото рисунка в социальные сети Instagram, Facebook, Вконтакте, YouTube, TikTok с хештегом #Крыльяангела2020, заполнить заявку на сайте акции, прикрепив к ней ссылку на пост.

Авторы лучших работ получат ценные призы и именной сертификат от Никаса Сафронова, а также попадут в памятную книгу-альбом «Крылья ангела». Подробно об условиях конкурса - здесь.

Всероссийская акция «Крылья ангела» проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создает социальные лифты и дает равные возможности для всех детей раскрыть свой потенциал во всероссийских конкурсах и фестивалях. Проводят акцию РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.