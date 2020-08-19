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Недельные расходы россиян резко выросли

, 14:23 [ «Аргументы Недели», ]

Недельные расходы россиян резко выросли
Фото: соцсети

С  10 по 16 августа объем повседневных расходов в России существенно вырос.  В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4770 рублей, что на 21% больше, чем неделей ранее.

Индекс Недельных Расходов (ИНР), разработанный исследовательским холдингом  «Ромир»,  демонстрирует динамику объема потребления товаров повседневного спроса российскими домохозяйствами в России.

  • На неделе с 10 по 16 августа объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4770 рубля.
  • Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 827 рублей больше, чем неделей ранее.
  • Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за прошлый год, то они стали выше на  6%.

В середине августа традиционно происходит рост расходов, связанный с подготовкой детей к школе. При этом, в прошлом году рост расходов был сглажен низкой инфляцией (т.е. на аналогичной неделе в 2019 году роста против 2018 не наблюдалось), в этом году мы видим высокий рост за счет инфляции.

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