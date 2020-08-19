Недельные расходы россиян резко выросли

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

С 10 по 16 августа объем повседневных расходов в России существенно вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4770 рублей, что на 21% больше, чем неделей ранее.

Индекс Недельных Расходов (ИНР), разработанный исследовательским холдингом «Ромир», демонстрирует динамику объема потребления товаров повседневного спроса российскими домохозяйствами в России.

На неделе с 10 по 16 августа объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4770 рубля.

На неделе с 10 по 16 августа объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4770 рубля. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 827 рублей больше, чем неделей ранее.

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 827 рублей больше, чем неделей ранее. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за прошлый год, то они стали выше на 6%.

В середине августа традиционно происходит рост расходов, связанный с подготовкой детей к школе. При этом, в прошлом году рост расходов был сглажен низкой инфляцией (т.е. на аналогичной неделе в 2019 году роста против 2018 не наблюдалось), в этом году мы видим высокий рост за счет инфляции.