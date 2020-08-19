Хабаровску не хватило денег на обеззараживатели воздуха в школах

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19 августа 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Власти Хабаровского края выделили средства из резервного фонда на установку обеззараживателей воздуха в учебных учреждениях. Однако средств не хватило – не докупленными оказались порядка двух тысяч приборов. Из необходимых 70 млн руб. на выполнение нормативов Роспотребнадзора выделено всего 18 млн руб.

На эти деньги приобретены бесконтактные термометры для 63 школ. Также в некоторых учреждениях есть единичные приборы для обеззараживания воздуха. Но едва ли это сможет спасти ситуацию.

По словам замглавы управления образования Хабаровска по финансовым вопросам и ресурсному обеспечению Татьяны Леоновой, закупленных приборов невысокой мощности может хватить только на каждый кабинет в отдельности, поэтому остается потребность еще в двух тысячах приборов. Если и удастся купить обеззараживатели воздуха, то только в течение учебного года. Приобрести недостающие аппараты представители системы образования надеются на «сэкономленное из-за пандемии финансирование в отрасли».