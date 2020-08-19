Владимир Ефимов: город сдал более 70 объектов предпринимателям на льготных условиях в июле

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19 августа 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Ефимов

В Москве представители местного сегмента МСП продолжают проявлять высокий интерес к аукционам по аренде нежилых помещений и земельных участков. Как сообщил заместитель мэра мегаполиса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, только за июль текущего года городом было проведено 153 аукциона по реализации 133 нежилых помещений и двух десятков земельных участков.

На участие в этих аукционах было прислано порядка 1000 заявок, а об уровне конкуренции красноречиво говорит тот факт, что на один лот в среднем претендовало шесть участников.

В своем комментарии чиновник уточнил, что наибольшим интересом со стороны участников отметились торги по аренде нежилых помещений для представителей МСП. Он напомнил, что субъекты этого сегмента могут рассчитывать на получение от города льгот при аренде местной недвижимости, что ведет к постоянному росту конкуренции на таких аукционах. По словам вице-мэра, за тот же июль 2020 года представителями МСП было арендовано у города 76 помещений. Льготные ставки по ним составили от 1000 рублей за «квадрат» в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты, которые расположены на первых этажах и выше.

Как добавил Владимир Ефимов, в июле также был сдан на торгах в аренду на пятилетний срок первый в 2020 году объект культурного наследия по льготной ставке рубль за «квадрат». Три инвестора вели борьбу за реставрацию въездной башни бывшего Хорошевского конного завода, который располагается на северо-западе мегаполиса. Во время торгов стоимость аренды этого объекта на время проведения реставрации увеличилась с одного до 15 миллионов рублей в год. Как уточнил чиновник, после реставрации объекта инвестору станет доступна льготная ставка «рубль за «квадрат».

Что касается торгов по аренде земельных участков под индивидуальный жилстрой, то они также продолжают приковывать к себе высокий интерес. В частности, в том же июле городом было реализовано 13 таких участков, на аукционы поступило 260 заявок.