Доступные кредиты, мобильная связь и Интернет изменили Россию в нулевые годы

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Даже к миллениуму средний россиянин отдыхал, работал и мыслил по-советски: возлагал на государство ответственность за качество своей жизни и пил водку всякий раз, когда радовался или горевал. На выходе из нулевых доминировал совсем другой психотип. И государство впервые в истории не имело особого отношения к сдвигам в менталитете.



Доступные кредиты, мобильная связь и Интернет – три кита, изменившие нас в нулевые годы. Резоны собственного комфорта, а не общественно-политические идеи, тираны и страх в кои-то веки вдохновляли людей на достижения. И не обязательно речь шла о покупках. Фитнес – ещё один символ нулевых. Бизнес сумел упаковать его в историю о превращении гусеницы в бабочку: с покупкой годового абонемента в солидный спортклуб с бассейном, сауной, джакузи, дорогостоящими тренажёрами, персональными тренерами и парой чистых полотенец перед каждой тренировкой.



Советская традиция, по которой муж целиком отдаёт жене заработок, а потом клянчит себе на пиво, почти повсеместно умерла. Всё чаще пара договаривается, кто за что платит или почём скидывает в общий котёл. А остальное – самая интимная тайна. Вопреки киношным грёзам браки заключаются между людьми одного круга, а прекрасной няне не светят рука, сердце и кошелёк миллионера.



Вроде бы напрашивается вывод, что реальные изменения приходят по следам реформ через 10–15 лет. Что перестройка и реальная политика 1990-х взрыхлили сознание людей, а потребительские возможности нулевых принесли всходы – сделали нас невосприимчивыми к идеологиям, отворачивающим от собственного благополучия.



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