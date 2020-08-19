Уволенного главу хабаровского Минтранса задержали за взятку

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Экс-и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова задержали в региональной столице. Чиновник покинул правительство после критики врио губернатора Михаила Дегтярева.

По данным региональных СМИ, вместе с Прохоровым задержан был взяткодатель и посредник. Размер взятки составлял полтора миллиона рублей. За эту сумму Прохоров, указывает издание «Хабаровский край сегодня», обещал взяткодателю помочь в назначении «нужного человека» на должность руководителя одной из подведомственных ему структур.

Следователи планируют добиваться ареста подозреваемого.

На данный момент официального комментария от следственных органов нет.

Напомним, что Прохоров пришел на смену Валерию Немытову, который уволился с поста министра транспорта и дорожного хозяйства после ареста губернатора Сергея Фургала. Добровольно ушел из правительства Прохоров после критики со стороны Михаила Дегтярева за попытку подсунуть неправильные документы на подпись.