Спикер ЗСК высказался о взаимодействии законодательной и исполнительной власти

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: соцсети

На этой неделе председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в интервью журналистам региональной редакции одного из российских СМИ дал оценку результатам взаимодействия законодательной и исполнительной власти края в решении социально-экономических проблем.

— Мы стараемся сконцентрировать наши совместные усилия и направить их на достижение единой цели, а не на разногласия. В условиях нынешней сложной социально-экономической ситуации тратить ресурсы на внутриполитические коллизии не только нецелесообразно, но и безответственно, — отметил Юрий Бурлачко.

В режиме плотного взаимодействия, по словам председателя ЗСК, строилась работа в период пандемии коронавирусной инфекции: совместно с краевой администрацией комитеты Законодательного Собрания подготовили ряд изменений в региональные законы, которые позволили облегчить жизнь кубанцам в период экономического коллапса, вызванного распространением COVID-19.

Спикер также остановился в разговоре на некоторых особенностях процесса законотворчества, уточнив, что инициаторами инициатив выступают не только народные избранники, но и те, кто находится в центре событий, знают текущую ситуацию не понаслышке.

Важными решениями председатель краевого депутатского корпуса назвал те, которые нацелены на долгосрочный период, меняют жизнь, подход общества к тем или иным явлениям. В их числе решение об ограничении застройки кубанского побережья, потребовавшее применения политической воли. Ведь оно затрагивало интересы очень многих, вынуждая крупный бизнес делать непростой выбор между сиюминутной прибылью и сохранением природы Кубани.

Остановился председатель Законодательного Собрания и на теме совместной работы администрации края и депутатского корпуса над проблемой обманутых дольщиков. Результатом этого взаимодействия стал закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников долевого строительства на территории края.

В завершившемся парламентском году был принят ряд законов, направленных на развитие сельского хозяйства. Одним из ключевых стал документ о плодородии почв, инициированный администрацией края.

По предложению администрации края и при содействии профильного комитета ЗСК был создан Фонд развития промышленности.