Выражать интересы русских в России некому

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19 августа 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В новою Конституцию России вписали пункт о языке государствообразующего народа. Чем вызвана эта поправка и каковы её возможные последствия?



Поскольку русский народ в России не обладает автономной субъектностью, то из его национальных интересов политика государства исходить не может. Ни один чиновник не уполномочен защищать интересы именно русских, он призван защищать россиян в целом, и получается, что выражать интересы русских некому. Когда при губернаторах создаются советы по межнациональным отношениям, представителей русского народа туда не включают, так как некого включать. Это, кстати, вызывает возмущение у представителей других народов: им не с кем обсуждать свои отношения с русскими.



Проблема проистекает из принципов, заложенных ленинской национальной политикой, которая, в сущности, проводится до сих пор. Наш федерализм основан на этнотерриториальном принципе, и президент совершенно верно назвал это бомбой замедленного действия, заложенной под государственность, считает политолог Олег НЕМЕНСКИЙ, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований.



Поправка позволяет открыто поднимать вопрос о положении русских в России, но на этом её полезность, увы, заканчивается. Если рассматривать нацию как народ, обладающий национальной государственностью, то русские по-прежнему не являются нацией. Да и сам текст поправки показателен: напрямую упомянуть русских не удалось.



Любая нация имеет этнические корни – ту культуру, на основе которой она и проводит гражданскую стандартизацию. А народа россияне в истории никогда не было, как и российского языка нет, есть русский язык. Попытки навязать России гражданский национализм, который был бы оторван от идентичности русского большинства, – это попытки уйти от межнациональных проблем, вместо того чтобы решать их. Только те государства могут быть сильными, которые обладают идентичностью большинства своего населения.



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