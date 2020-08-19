Мишустин пообещал выделить средства на ремонт дороги Ванино - Совгавань

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19 августа 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал выделение средств на реконструкцию дороги Ваино – Советская Гавань в Хабаровском крае.

Завершить дорогу планируется в 2022 году.

Кроме того, он пообещал выделить дополнительные деньги на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.

Отметим, что Мишустин также отдал поручение профильным вице-премьерам разрешить острую для региона проблему обманутых дольщиков, а также закрыть вопрос о возведении школы в микрорайоне «Строитель» в краевой столице и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.