Челябинский ветеран собрал базу данных о погибших в Чечне

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19 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: соцсети

Председатель Совета ветеранов боевых действий регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Челябинской области Владимир Саломатин подготовил, и выставил в Интернете на своей страничке salomatin.ru/war поименную базу данных военнослужащих из Челябинской области, погибших в ходе военных действий в Чечне.

В таком виде информация никогда никем еще не представлялась. И участник боевых действий в Чеченской республике решил увековечить память своих земляков, и привлечь внимание к кровавым последствиям так называемых локальных вооруженных конфликтов. На сегодняшний день известны имена более 400 военнослужащих южноуральцев, погибших на чеченской войне. Самому молодому из них в день гибели, исполнилось всего 18 лет, 6 месяцев и 20 дней. Второй в печальном списке, прожил всего на три дня дольше. А всего погибло 18 летних воинов - 39 человек. 19 летних -113. 20 летних более 200.

Владимир Саломатин

Владимир Саломатин сам был тяжело ранен в ходе этого вооруженного конфликта, и поэтому возможно, он очень хотел, чтобы сегодня, противостоящие стороны мирно бы договаривались, и за столом переговоров разрешали бы все возникшие между ними противоречия. Что недопустимо из-за неудовлетворенных амбиций политиков проливать кровь совсем молодых парней.