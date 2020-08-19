Южноуральцы смогут оформить пособие на подготовку детей к учебному году

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19 августа 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Единовременная выплата положена детям из малоимущих многодетных семей и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, в этом году сумма пособия составит 1500 рублей. По предварительным данным, на нее смогут претендовать 34 тысячи южноуральских детей, на эти цели из областного бюджета будет направлено около 59 миллионов рублей.

Прием документов на выплату будет проходить в электронном виде с 19 августа по 10 ноября.

Если семья является получателем других пособий и все необходимые документы есть в распоряжении управлений соцзащиты, то достаточно будет подать просто скан или фото заявления на электронную почту управления. Если нет, то данные для назначения пособия сотрудники управления получат из других южноуральских ведомств. Пособие будет перечислено на счет родителей, также его можно будет получить через почтовое отделение по месту жительства.