СК разберется с хабаровскими чиновниками за недостроенные дома для сирот

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19 августа 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из-за недостроенных домов для сирот в Николаевске-на-Амуре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против чиновников. Фигурантов обвинят в преступной халатности.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), - сказано на официальном сайте СК РФ.

Напомним, что речь идет о заключенном в 2017 году контракте с подрядчиком на строительство 21 квартиры в Николаевске-на-Амуре. Их должны были передать детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Подрядчик же свои обязанности не выполнил.

Следователи уверены, что халатность заключается в том, что чиновники не забрали у подрядчика банковскую гарантию в размере 11 млн руб. Это и повлекло причинение особо крупного ущерба региональной казне. Но главное, что это стало причиной нарушения жилищных прав льготной категории граждан.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых действий, благодаря которым будет собрана доказательная база и установлены фактические обстоятельства ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на должностных лиц.