Волгоградские волонтёры: лучше маленькая, но помощь, чем большое сочувствие

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19 августа 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Помогать животным можно не только один раз в году

Каждую третью субботу августа в мире отмечают день бездомных животных. Это не праздник. Это дата, заставляющая задуматься о горькой судьбе братьев наших меньших, лишенных своего дома. Являясь одним из инициаторов создания Национального совета по корпоративному волонтерству, РУСАЛ совместно с партнёрами организовала благотворительную акцию в помощь бездомным животным. Руководство и сотрудники Волгоградского алюминиевого завода совместно с партнёрами приобрели корма, лекарства, строительные материалы для приюта «Любимки».

– Извините, что немного задержалась, – произнесла Настя Левина, стремительно входя на территорию приюта. – Причина, как видите, уважительная.

Её взгляд упал на всклокоченный пушистый комочек, бережно прижатый к груди, в котором с трудом узнавался крошечный слепой котёнок. Собственно, много лет назад с этого всё и началось: малышка принесла домой брошенного котёнка. С годами любовь к животным росла вместе с девочкой. Когда количество собак в однокомнатной квартире достигло семнадцати, а терпение соседей было на пределе, Анастасия решила превратить увлечение в дело своей жизни. На сегодня в приюте «Любимки», которому недавно исполнилось 3 года, содержатся 64 собаки и помимо Анастасии Левиной работают ещё два сотрудника.

Сложно передать словами, как радостно повизгивая и виляя хвостами, питомцы бежали навстречу посетителям. Ласкались, лизали руки. Словно знали, что пришли не с пустыми руками. Хотя в не меньшей степени одиноким животным не хватает внимания, любви и ласки. Когда из нескольких машин выгрузили все подарки, стало понятно сколь внушителен объём оказанной помощи. Более пятисот килограммов сухих и консервированных кормов от ведущих производителей, свежие куриные ноги, головы, крылышки, ветеринарные и лекарственные препараты, сколоченные волонтерами шесть будок, деревянные настилы, ветошь на подстилку.

– Ситуация с бездомными животными в последнее время во многих крупных городах России, в том числе Волгограде и Волжском, стоит довольно остро, – поделилась Ольга Кагарманова, менеджер Центра социальных программ компании РУСАЛ. – Власти принимают конкретные меры: разрабатывают программы по стерилизации и чипированию собак, выделяют средства. Не остается в стороне и бизнес. Наша компания решила оказать помощь приюту для собак «Любимки», расположенному в г. Волжский. Более того, в рамках корпоративного волонтерства мы привлекли к участию наших давних партнёров – компании Филип Моррис, Ростелеком, банк Хоум Кредит. Неоценимую помощь оказали волонтеры Молодежно-подросткового центра Тракторозаводского района.

Важно, отметить, что данная благотворительная акция не является разовой. Социальные программы компании РУСАЛ являются планомерными и всеобъемлющими – от очистки берегов Волги от мусора и благоустройства городских пространств до поддержки творческих молодёжных проектов и участия в реставрации Дворцов культуры. Эти традиции были заложены еще основателем компании и меценатом Олегом Дерипаска.

А помогать животным можно не только один раз в году, ведь доброта всегда возвращается. Во всех соцсетях есть странички соответствующей тематики, в том числе и у приюта «Любимки». Если у вас нет времени приехать и помочь лично, можно перечислить небольшую сумму. Помните, лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие.