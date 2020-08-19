Изменилась дата строительного форума и выставки в Екатеринбурге

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено организаторами форума

Назначены новые даты проведения Международного строительного форума и выставки 100+TechnoBuild. Мероприятие пройдёт 20-22 октября 2020 года в МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО» при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс».

Организаторы форума и выставки приняли решение о переносе в связи с тем, что на ранее намеченные даты в Екатеринбурге запланировано несколько массовых мероприятий. Для безопасности и исключения большого скопления посетителей 100+TechnoBuild сдвинули на две недели.

Сейчас рабочая группа оргкомитета ведет активную работу по формированию деловой программы, привлечению спикеров и экспонентов.

Тема 100+ TechnoBuild в этом году – «Осознанное строительство». Организаторы предложат строительному сообществу обсудить, как в современном мире меняются подходы к организации строительных процессов, о работе в условиях пандемии и перспективах развития городов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Минстрой России планирует провести на 100+ TechnoBuild тематические сессии, посвященные развитию жилищного строительства после пандемии, вопросам трансформации градостроительного законодательства, а также нормативно-правовому и техническому регулированию для внедрения BIM-технологий в России.

Участие в мероприятии уже подтвердили профильные организации, в том числе ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФАУ «ФЦС», ЦНИИП Минстроя России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и другие. Специалисты ведущих научно-исследовательских институтов «НИЦ «Строительство», НИИСФ РААСН, НИИ ОПБ проведут тематические сессии на форуме.

Лео Холлис, писатель и урбанист, автор книги «Города вам на пользу: гений мегаполиса», выступит на форуме с темой «Жизнь после пандемии: будущее социального города». Также в деловой программе примет участие японский архитектор Такахару Тезука, автор уникального детского сада в Токио с круглой крышей для прогулок. Известный урбанист Гил Пеньялоса, вошедший в этом году в список 100 самых влиятельных урбанистов Planetizen, поделится опытом создания успешных городов.

На официальном сайте форума открыта регистрация участников по ссылке https://100-forum.accredcenter.ru/main.html Обращаем ваше внимание, что участие в форуме и выставке бесплатное, но количество мест в этом году ограничено.

О мероприятии

100+ TechnoBuild - это международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В рамках 100+ TechnoBuild проходят строительный форум 100+ Forum Russia и выставка строительных инноваций 100+ Технологии для городов. В деловой программе форума 90 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и международных спикеров.

В 2019 году на мероприятие зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, проведено 80 деловых секций, выступили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России.

Возрастной ценз – 16+