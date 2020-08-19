Работники филиала АО «Транснефть – Урал» провели субботник в Челябинске

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19 августа 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы АО «Транснефть – Урал»

Добровольцы Челябинского нефтепроводного управления – филиала АО «Транснефть – Урал» – провели уборку территории на въезде в г. Челябинске. Мероприятие стало частью подготовки к празднованию Дня города, который будет отмечаться 13 сентября.

Работники аппарата управления филиала привели в порядок стелу, расположенную на въезде в г.Челябинск с Троицкого тракта, и окружающее пространство. Участники акции собрали мусор, выкосили растительность, покрасили надпись «Урал – опорный край державы» и стилизованное изображение герба на стеле. Большое количество мусора было вывезено на самосвале на специализированный полигон, предназначенный для хранения и утилизации отходов.

Добровольцы соблюдали санитарно-эпидемиологические ограничения и применяли необходимые защитные средства (маски, перчатки).

Участников добровольческой акции поблагодарили представители администрации Советского района г. Челябинска. «Это знаковое место и для горожан, и для гостей города, которые получают здесь первое представление о Челябинске. Замечательно, что вам удалось привести его в порядок», - отметил депутат Совета депутатов Советского района г. Челябинска Дмитрий Никитин.