Великая и могучая. Мэр Волгограда отменил школьную форму из-за нищеты родителей

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18 августа 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Мэр Волгограда Сергей Воропанов попросил школы отказаться от школьной формы из-за сложной экономической ситуации. Многие родители не могут купить одежду своим детям.

"Сейчас не все родители могут отдать часть средств на покупку формы. Думаю, что директора школ меня поймут. Если у родителей есть возможность и желание купить ребенку новую форму, вам никто не запрещает это сделать. Если возможности нет - ничего покупать не нужно. Только согласуйте с директором или классным руководителем, в каком виде ребенок будет ходить в школу", - заявил Сергей Воропанов.

Зато Россия отправила 10 миллионов долларов по программе ООН на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа, а депутаты Госдумы предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Хотя, судя по фотографиям еды, словом "обед" это язык не поворачивается назвать, для учащихся из алтайского села, их там отродясь и не было.

"Кормят как бродячих собак", - рассказали родители в паблике "Черный список Барнаул" и показали фотографии каши в металлических мисках, на которую в этом году еще и подняли цену в два раза.

«Мы что-то упустили? У нас в Калужской области ее и не вводили из-за нищеты. Юбки и брюки, купленные в эконом-магазинах формой язык не поворачивается назвать», «Это очередной прорыв!», «Вот она мощь и стабильность, аж разбирает от гордости за отечество», «Большего позора для великой России и придумать сложно», - комментируют новость в сети.