Глава МВД Латвии предлагает белорусским компаниям перенести свой бизнес в Балтию

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18 августа 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс предлагает белорусским компаниям перенести свой бизнес в Балтию… если в стране продолжатся репрессии.

«Мы всегда воспринимали народ Беларуси, как дружественный нам народ, добрых соседей и надежных партнеров», - заявил глава МВД Латвии.

Г-н Гиргенс считает, что неприемлемо должностным лицам Беларуси позиционировать Латвию, как страну, которая угрожает суверенитету. Если ситуация не изменится, то возможность перенести свой бизнес из Беларуси в Латвию.

Глава МВД напомнил, что согласно поправкам к закону об иммиграции, иностранцу, целью въезда которого является трудоустройство, может быть выдана долгосрочная виза сроком на один год. Если же по истечении срока иностранец захочет остаться, то может запросить вид на жительство. А если иностранная компания будет причислена к стартапам, члены ее правления могут получить вид на жительство.

А вот как такой «призыв» будет реален в действительности, увы, сложно сказать…