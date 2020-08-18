Министр обороны Латвии: Безопасности страны никто не угрожает

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18 августа 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Ситуация в Беларуси может дать повод вновь говорить о вторжении в Латвию «зеленых человечков»: а если Россия «надумает» помогать Лукашенко, то будет ли все в порядке с безопасностью страны?

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс успокоил латвийское общество!

«В последние годы Латвия предупреждала своих союзников в ЕС и НАТО, что Беларусь является одной из слабых точек после Украины. Если мы предупреждали других, то очевидно, что в наших планах было рассмотрено множество различных сценариев, которые касаются Беларуси. В настоящее время безопасности Латвии никто не угрожает. И мы готовы к любым сценариям, насколько можем быть. Приоритет Латвии – иметь по соседству демократические и свободные страны. Если Беларусь по какой-то причине теряет независимость, это автоматически ослабляет баланс сил. То, что происходит в Беларуси может напрямую повлиять на нашу безопасность и интересы, но на данный момент мы никоим образом не паникуем».