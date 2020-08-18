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В Бурятии при восхождении на пик Любви серьёзно пострадала 50-летняя женщина

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Бурятии при восхождении на пик Любви серьёзно пострадала 50-летняя женщина
фото: pixabey

В посёлке Аршан Бурятии при восхождении на пик Любви серьёзно пострадала 50-летняя женщина. Она упала и разбила себе голову, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Известно, что туристка поднималась на вершину вместе со своей семьёй из четырёх человек. С помощью мобильной связи второй Тункинский поисково-спасательный отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы определил точное местоположение туристов и выехал на место.

Спасатели спустили женщину, доставили в посёлок Аршан и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Женщина потеряла много крови, но врачи оценили её состояние как удовлетворительное.

ЕСт

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