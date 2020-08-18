Сейм Латвии потребовал от Лукашенко провести повторные выборы

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сегодня, 18 августа, Сейм Латвии одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к властям Беларуси провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами.

Депутаты парламента Латвии призывают Беларусь создать справедливые условия и возможности для всех кандидатов, чтобы они смогли провести предвыборные компании. Более того, на повторных выборах должны присутствовать международные наблюдатели, а в избирательных комиссиях должны быть представлены наблюдатели от всех кандидатов.

Сейм Латвии призывает правительство Беларуси немедленно начать диалог с оппозицией и гражданским обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия и обеспечить осуществление перемен, которые жители страны считают необходимыми. Парламент Латвии считает, что выборы президента Беларуси не соответствовал международным стандартам.

Сейм в резолюции обеспокоен репрессиями и насилием в отношении гражданского общества и независимых СМИ. Право выражать свое мнение на свободных выборах – основной принцип и ценность демократии. Парламент Латвии выражает поддержку суверенитету и соблюдении прав человека.