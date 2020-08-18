В Ростовской области из главной больницы массово увольняются медики
18 августа 2020, 17:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
В Ростовской области из главной больницы Каменск-Шахтинского массово увольняются медики. Причина – низкие зарплаты, нехватка медикаментов, оборудования, а также непомерные нагрузки. По словам врачей, им приходится брать по несколько ставок, чтобы прокормить семьи, так как в период пандемии коронавируса надбавки убрали.
Согласно штатному расписанию стационара, в хирургическом отделении должны работать 10 профильных специалистов, а также два анестезиолога. В настоящее время в отделении трудятся шесть человек. Все они уже подали заявление на увольнение.
Сотрудники уже давно настроились на свой уход, но некоторые остались до сентября из-за тяжелого положения больницы.
Молодой хирург больницы Астемир Шогенов заявил, что зарплата 15000 для врача-хирурга - это не деньги.
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