В Ростовской области из главной больницы массово увольняются медики

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18 августа 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Ростовской области из главной больницы Каменск-Шахтинского массово увольняются медики. Причина – низкие зарплаты, нехватка медикаментов, оборудования, а также непомерные нагрузки. По словам врачей, им приходится брать по несколько ставок, чтобы прокормить семьи, так как в период пандемии коронавируса надбавки убрали.

Согласно штатному расписанию стационара, в хирургическом отделении должны работать 10 профильных специалистов, а также два анестезиолога. В настоящее время в отделении трудятся шесть человек. Все они уже подали заявление на увольнение.

Сотрудники уже давно настроились на свой уход, но некоторые остались до сентября из-за тяжелого положения больницы.

Молодой хирург больницы Астемир Шогенов заявил, что зарплата 15000 для врача-хирурга - это не деньги.