Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ростовской области из главной больницы массово увольняются медики

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Ростовской области из главной больницы массово увольняются медики
фото: pixabey

В Ростовской области из главной больницы Каменск-Шахтинского массово увольняются медики. Причина – низкие зарплаты, нехватка медикаментов, оборудования, а также непомерные нагрузки. По словам врачей, им приходится брать по несколько ставок, чтобы прокормить семьи, так как в период пандемии коронавируса надбавки убрали.

Согласно штатному расписанию стационара, в хирургическом отделении должны работать 10 профильных специалистов, а также два анестезиолога. В настоящее время в отделении трудятся шесть человек. Все они уже подали заявление на увольнение. 

Сотрудники уже давно настроились на свой уход, но некоторые остались до сентября из-за тяжелого положения больницы.

Молодой хирург больницы Астемир Шогенов заявил, что зарплата 15000 для врача-хирурга - это не деньги. 

ЕСт

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью