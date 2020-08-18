Кто из российских чиновников резко разбогател, увеличив в разы свой доход в 2019 году?

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18 августа 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Григорий Аникеев

В стране кризис, а чиновники и депутаты резко богатеют и декларируют доходы, которые рядовому россиянину и не снились. Кто из российских слуг народа больше всех увеличил свой доход в 2019 году?

Согласно опубликованным декларациям о доходах и имуществе президента, членов правительства, сенаторов и депутатов Госдумы за 2019 год, максимально увеличил свой доход по сравнению с предыдущим годом депутат от "Единой России" Дмитрий Саблин. Он известен своей затяжной войной против Павла Грудинина за совхоз им. Ленина, а также судебными тяжбами с рядом российских СМИ, которые писали о ситуации называя ее "рейдерским захватом".

За 2019 год Саблин задекларировал 174 миллиона рублей – это в 24 раза больше, чем в 2018 году, когда он "заработал" всего 7 миллионов. И это далеко не все. Рейтинг самых разбогатевших жен парламентариев возглавила его супруга Алла, доход которой вырос на 162 миллионов рублей.

Среди заработавших больше всех за 2019-й депутатов, все больше единороссы: Григорий Аникеев - рекордные 2 миллиарда 352 миллионов рублей). Первенство он держит довольно давно, а, 2017 году показал аж 4,3 миллиарда рублей дохода. Да, он основал ABI Group – организацию, занимающуюся мясопереработкой и девелопментом, и вошел в список самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes за 2015 год. Вот только за 12 лет нахождения в Думе он выступил всего один раз и сказал (дословно): «Нет-нет, Сергей Евгеньевич, по пункту 7 повестки дня Аникеев голосовал за».

Дальше идут Леонид Симановский - 1 миллиард 165 миллионов рублей и Николай Борцов - 706 миллионов. А сможете сходу назвать депутатские инициативы этих парламентариев? Мы нет.