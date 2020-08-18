Депутат Мосгордумы Самышина: Ежегодная вакцинация от гриппа - хорошая московская традиция

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18 августа 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главный врач городской поликлиники №3 департамента здравоохранения столицы, депутат городского парламента Елена Самышина рекомендует москвичам сделать осенью прививки против гриппа. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Ежегодная вакцинация от гриппа - хорошая московская традиция, которую я всецело одобряю и поддерживаю. Хотя некоторые люди считают грипп чем-то неизбежным, это не совсем так: вакцинация либо предотвращает заражение, либо позволяет переболеть в легкой форме, поэтому я рекомендую всем своим пациентам сделать прививку. Предварительно нужно будет проконсультироваться с лечащим врачом, который объяснит все возможные противопоказания», - считает Елена Самышина.

Депутат подчеркнула, что вакцинация от гриппа одобрена Всемирной ассоциацией здравоохранения. Она добавила, что со слов экспертов, осенью 2020 года могут появиться новые штаммы гриппа, с которыми еще не сталкивались, и прививка обезопасит людей.

«Суть проста: у большинства населения нет иммунитета от тех типов вируса, которые могут прийти к нам осенью. Эти штаммы гриппа отличаются от предыдущих, именно поэтому прививку надо обновлять», - пояснила Елена Самышина.

Парламентарий напомнила, что в прошлом году привили около 7 млн москвичей, но в 2020 году кампанию по вакцинации от гриппа нужно будет ускорить и распространить, поскольку в Москве уже фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам Елены Самышиной, это также актуально на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, которая до конца не побеждена.

Отмечается, что сегодня у экспертов нет единого мнения о том, может ли человек заразиться одновременно коронавирусом и гриппом, однако, как пояснила депутат Мосгордумы, максимально обезопасить население - одна из главных задач организаций здравоохранения.

«Мы точно знаем, что защититься от гриппа возможно. И я призываю всех это сделать», - добавила Елена Самышина.

По ее словам, также актуальным вопросом в Москве остается возможная вакцинация от коронавируса, однако здесь городские власти призывают не спешить.

«Сделать прививку от коронавируса можно будет по желанию, ни о каком принуждении или обязательной вакцинации речь не идет. Однако в первые месяцы вакцины будет мало, придется немного подождать», - заключила Елена Самышина.