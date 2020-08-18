Кировского адвоката просят проверить и лишить статуса

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18 августа 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Фото: соцсети

В Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области и Адвокатскую палату Кировской области направлены письма с просьбой провести проверку целесообразности нахождения Александра Панкратова (номер в реестре 43/625) в рядах адвокатов Кировской области.

Вам в какую палату?

Александр Панкратов, екатеринбургский бизнесмен с весьма неоднозначной репутацией, стал членом Кировской палаты адвокатов, несмотря на наличие постоянной екатеринбургской регистрации по месту жительства и активное участие в предпринимательской деятельности в Свердловской области, в том числе и через подконтрольные кипрские офшоры. В 2019 году Федеральная налоговая служба РФ даже включила Александра Панкратова в Реестр массовых учредителей (сейчас он числится участником в 14 юридических лицах).

В соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов России, адвокат может быть членом одной адвокатской палаты, действующей на территории субъекта Российской Федерации по месту его регистрации по месту жительства. В случае регистрации по месту жительства на территории другого субъекта РФ, адвокат в месячный срок обязан изменить членство в адвокатской палате.

Неприкасаемые

СМИ Екатеринбурга неоднократно писали, что Александр Панкратов неоднократно проверялся правоохранительными органами на причастность к совершению экономических преступлений, являлся ответчиком по многим арбитражным делам. То, что Панкратову удавалось уйти от наказания екатеринбургские журналисты, в частности, связывают и с тем, что его считают бизнес-партнером Натальи Годлевской, гражданской супруги действующего главы Екатеринбурга Александра Высокинского. ИА «URA.ru» вообще называет Александра Панкратова одним из участников организованной группы лиц, похитившей десятки миллионов у предпринимателей, которая избегает уголовной ответственности, благодаря «крыше в погонах».

Статус адвоката помогает Александру Панкратову быть процессуально защищенным от многих действий правоохранительных органов на совершенно законных основаниях. Так, согласно п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК установлен усложненный порядок возбуждения уголовного дела в отношении адвоката. Правом возбуждения уголовного дела обладает только руководитель регионального управления Следственного комитета РФ, а проведение оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий в отношении адвоката допускается только на основании судебного решения.

Прецедент уже был

В Кировской области есть случай, похожий с делом Панкратова. Речь об Алексее Навальном. В 2013 году Главное следственное управление Следственного комитета России выяснило, что на момент сдачи экзамена и вступления в адвокатуру Навальный не имел необходимого юридического стажа, к тому же уже после вступления в адвокатуру продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, что тоже делать запрещено. В конце концов Алексей Навальный был лишен адвокатского статуса после вступления в силу обвинительного приговора по «Кировлесу».