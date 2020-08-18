В Японии сделали прозрачные общественные туалеты

Полностью прозрачные уличные уборные появились в столице Японии. Новинка уже опробована в одном из районов Токио.
В будущем прозрачные туалеты планируется установить в общественных парках. Сейчас они открыты в пяти местах в Сибуе. Это один из районов Токио.
«Есть две проблемы с общественными туалетами, особенно теми, которые расположены в парках», — объясняют представители компании, предложившей разработку: «Во-первых, чисто ли внутри, а во-вторых, никто тайно не ждет внутри».
Стены нового туалета сделаны из стекла, поэтому с улицы хорошо видно, что происходит внутри. Но это только, когда дверь открыта. При закрытой двери, стекло становится непрозрачным. Выглядит это достаточно необычным.
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