В Японии сделали прозрачные общественные туалеты

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18 августа 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: nippon-foundation

прозрачный уличный туалет на фото nippon-foundation.or.jp/ Satoshi Nagare

Полностью прозрачные уличные уборные появились в столице Японии. Новинка уже опробована в одном из районов Токио.



В будущем прозрачные туалеты планируется установить в общественных парках. Сейчас они открыты в пяти местах в Сибуе. Это один из районов Токио.

«Есть две проблемы с общественными туалетами, особенно теми, которые расположены в парках», — объясняют представители компании, предложившей разработку: «Во-первых, чисто ли внутри, а во-вторых, никто тайно не ждет внутри».

Стены нового туалета сделаны из стекла, поэтому с улицы хорошо видно, что происходит внутри. Но это только, когда дверь открыта. При закрытой двери, стекло становится непрозрачным. Выглядит это достаточно необычным.