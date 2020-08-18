Латвия: обвиняемый в шпионаже Олег Бурак приговорен к 15 годам тюрьмы

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18 августа 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Олег Бурак, Фото: соцсети

Рижский суд признал экс-сотрудника МВД Латвии Олега Бурака виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что такого объемного дела, по которому лицо обвиняется в шпионаже в Латвии не было. Прокуратура Латвии утверждает, что информацию о передачи «документов» в пользу России Олегом Бураком собиралась долгое время. Объем незаконно переданной информации превышает 10 000 файлов и документов.

Олег Бурак был в чине полковника и занимал пост начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Латвии до 2006 года. Свой пост оставил по достижению пенсионного возраста.

Служба Государственной безопасности Латвии задержала Бурака в 2018 году. В ходе следствия были изъяты более 13 000 файлов, самодельное оружие и взрывное устройство.

Прокуратура инкриминировала Олегу Бураку четыре статьи: шпионаж, незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии и незаконный оборот оборудования, предназначенного для оперативной работы.

Адвокат г-на Бурака Имма Янсоне считает, что в деле нет доказательств вины ее подзащитного, сам он виновным себя не признает. Решение суда будет оспорено.

Русский Союз Латвии высказался по данному поводу: «Для слабого здоровья пожилого человека – это смертный приговор. Мы- за прозрачность судебной системы! Мы не требуем разглашать государственные тайны, но хотим и имеем право знать, за что в Латвии дают 15 лет! Учитывая, что за убийство дают меньше…По словам адвоката, нет прямых доказательств вины, кроме его поездок в Россию. Это означает, что любого из нас могут обвинить по такой статье!»

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к латвийскому источнику за пояснениями: «За поездки в Россию не дают 15 лет тюрьмы! Кто вам может что-то сказать? Суд проходил в закрытом режиме. В какой стране дело о шпионаже проходит в открытом формате? Г-н Бурак имел информацию, видимо, «сливал» ее и был пойман. Больше информации вы не получите. Без шуток!»