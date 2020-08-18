МИД Латвии вызвал посла Беларуси и вручил ноту протеста

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министерство иностранных дел Латвии вызвало посла Беларуси, чтобы вручить ноту протеста. МИД Латвии потребовал пояснений о ситуации с задержанными латвийцами в Беларуси, а также объяснить высказывания президента Александра Лукашенко о Балтии.

МИД Латвии вызвал посла Беларуси в Латвии Василия Марковича, чтобы он пояснил высказывания президента Беларуси о том, что проходящие в стране протесты управляются из стран Балтии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что данное высказывание – необоснованное заявление. Далее, министр иностранных дел Латвии отметил, что в распоряжении МИД есть информация о насильственных действиях со стороны госорганов Беларуси в отношении задержанных латвийцах.

Из официального заявления МИД Латвии: «Руководитель Дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Латвии Василием Марковичем, чтобы вручить ноту протеста от имени Латвии в связи с задержанием латвийских граждан. Согласно имеющейся информации, правоохранительные органы Республики Беларусь в период с 10 по 13 августа необоснованно задержали двух граждан Латвии, к которым было применено психологическое и физическое насилие. МИД Латвии твердо осуждает применение физической силы к мирным участникам акций. Необходимо призвать к ответственности и наказать должностных лиц, которые допустили применение насилия и нарушение прав человека».

Что произошло с гражданами Латвии в Беларуси?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились к источнику в Латвии и получили некоторые пояснения: «Эти люди не имеют отношения к политики. Они прибыли в Беларусь по личным делам. В митингах не участвовали, а попали под «горячую руку» и были задержаны. То, что к ним применили физические «меры» - факт. Следы побоев существуют. То, что их оскорбляли – факт. Даже называли «фашистами». Что тут удивительного? Бытует «мерзкое» мнение, что если из Латвии, то… Действия МИД Латвии правильные. Латвия всегда защищает своих граждан и жителей».