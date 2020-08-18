ДОМ.РФ уничтожил единственную в мире многолетнюю пшеницу

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18 августа 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Академик Н. В. Цицин

Почти столетний эксперимент академика Цицина по получению единственной в мире многолетней пшеницы закончился под косилкой ДОМ.РФ. 18 августа в 10 утра в подмосковных Снегирях несколько га практически созревшей пшеницы были уничтожены. Оценить потери в деньгах ученые не берутся.

Только в прошлом году ученые отдела удаленной гибридизации Главного Ботанического сада РАН получили авторское свидетельство на трититригию. Это де-факто новый вид злака, гибрид пшеницы и пырея. В отличие от обычной пшеницы, трититригия, во-первых, хорошо и стабильно растёт. А, во-вторых, меньше подвержена влиянию погоды. В наших условиях трититригия дает два урожая. Первый: зерно для выпечки хлеба и кондитерских изделий. Второй: зеленую массу на корм для животных. И так 5-10 лет подряд без дополнительного досева.

Во всем мире пока безуспешно пытаются создать такую же пшеницу! Это сэкономленные миллиарды долларов, которые каждый год тратятся на семена для нового урожая. А в России смогли и без всякого навороченного оборудования и сумасшедших грантов. Но пришла косилка конторы г-на Мутко и все измельчила в труху.

Самое страшное, что формально, юридически они правы! Так как в прошлом году, когда ученые получали патент на новый сорт пшеницы, решением правительственной комиссии землю в Снегирях у них, несмотря на протесты, отобрали и передали под элитную застройку. Но до уборки новой пшеницы оставалось буквально пару недель. Ученые думали, что рука на хлеб не поднимется. Наивные…

Прямо во время этого ужаса и вандализма в хозяйстве работала некая комиссия, которая «ничего не заметила», как сказал один чиновник. Надеемся, они заметят запись о служебном несоответствии занимаемой должности. Так же надеемся, что министр Валерий Фальков хотя бы постарается ограничить эту вакханалию смеси безумия, алчности, предательства и бог знает чего еще в отдельно взятых «домах» и головах.

Репортаж с поля, которое сожрал ДОМ.РФ, читайте в следующем номере «АН».