Целое село в Хабаровском крае осталось без света из-за придорожных кафе

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18 августа 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В селе Маяк Нанайского района проблема со светом остается одной из самых острых. Через населенный пункт проходит федеральная трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. В селе работает много заведений общественного питания, которые обслуживают водителей и пассажиров. Это дает значительную нагрузку на электросети.

По словам главы Маяка Александра Ильина, бизнесмены возмущены постоянными профилактическими отключениями в летний период, когда наиболее востребовано холодильное оборудование.

- Были случаи, когда восстановление электроснабжения занимало сутки, предприниматели не успевали приготовить еду. Для администрации села аварийные отключения - тоже головная боль, из-за одного такого случая даже пришлось менять уличное освещение, - рассказал Ильин.

Основная беда – изношенные сети. На протяжение последних десятков лет их замена не производилась. Глава Нанайского района Николай Сафронов указывает, что выход оборудования из строя – регулярная проблема.

- все говорит о том, что линиям на Маяке наступил предел. Сейчас мы ждем поступления из краевого бюджета 23 миллионов рублей, плюс мы добавим еще 2,3 миллиона. Уже ведем подготовительные работы, готовим техзадания, - сказал Сафронов.

В настоящее время подготовлены десять контрактов, разбитые по видам работ и закупкам материалов. Местное предприятие согласно взяться за работу по замене сетей, не требующие проектирования.