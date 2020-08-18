Детским здравницам на Кубани возместят затраты на ремонт

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18 августа 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Из бюджета Краснодарского края выделили 200 миллионов рублей на ремонт детских здравниц. Эта и другие меры поддержки туротрасли предусмотрены планом по нормализации деловой жизни в крае. Соответствующий документ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как отметил вице-губернатор края Игорь Галась, Вениамин Кондратьев поставил задачу поддержать туристическую отрасль, уделив при этом особое внимание сектору детского отдыха.

– Детские учреждения и при полной загрузке находятся на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому мы предусмотрели 30 миллионов в этом году на субсидирование приобретения оборудования для профилактики коронавируса, – отметил вице-губернатор.

Кроме того, в из бюджета края 200 миллионов выделено на возмещение затрат на капитальный и текущий ремонт здравниц в период подготовки к летнему сезону. Будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го.

– Важное решение по детскому отдыху – снизить до 0,01% ставку налога на имущество организаций. В комплексе меры поддержки детского отдыха и оздоровления в новом плане оцениваются в сумму порядка полумиллиарда рублей, – пояснил вице-губернатор.

Он также отметил, что в крае разработаны дополнительные меры поддержки туротрасли. В частности, в 2021 году затраты предпринимателей на содержание и ремонт объектов туристского показа будут субсидироваться краем. На эти цели направят 100 миллионов рублей.

Еще одна мера поддержки заключается в возмещении части затрат по организации туристических событий, уточнил Игорь Галась.