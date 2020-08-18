В Волгоградской области спасатели больше восьми часов тушили крупный степной пожар
18 августа 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
В Волгоградской области спасатели больше восьми часов тушили крупный степной пожар, из-за которого пришлось остановить движение на федеральной трассеВолгоград-Сызрань.
Видимость на дороге снизилась практически до нуля. Мешал сильный ветер. На борьбу со стихией были брошены около 60 человек и почти 30 единиц спецтехники. Для того, чтобы добраться в труднодоступные районы, были использованы квадроциклы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.