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18 августа 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

В Волгоградской области спасатели больше восьми часов тушили крупный степной пожар, из-за которого пришлось остановить движение на федеральной трассе Волгоград-Сызрань.

Видимость на дороге снизилась практически до нуля. Мешал сильный ветер. На борьбу со стихией были брошены около 60 человек и почти 30 единиц спецтехники. Для того, чтобы добраться в труднодоступные районы, были использованы квадроциклы.